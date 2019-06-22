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صحيفة صينية تدعو أمريكا للتخلى عن عقلية الفوز بأى ثمن

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 م
صحيفة صينية تدعو أمريكا للتخلى عن عقلية الفوز بأى ثمن دونالد ترامب وشى جين بينج
رويترز

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كتبت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، فى مقال، اليوم السبت، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخلى عن عقلية الفوز مهما كان الثمن، وأن تضع فى الاعتبار مصلحة مواطنيها والمجتمع الدولى كذلك، بدلا من شن حرب تجارية على الصين.

وحثت صحيفة الحزب الشيوعى الصينى، الولايات المتحدة، إلغاء الرسوم على جميع السلع الصينية، وقالت إن السبيل الوحيد لتسوية المسائل التجارية من خلال "حوار على قدم المساواة".

وتجددت آمال استئناف مفاوضات التجارة بين بكين وواشنطن قبيل اجتماع بين الرئيس الصينى شى جين بينج، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، فى اليابان، حيث يشارك الاثنان فى قمة مجموعة العشرين التى تبدأ الأسبوع الحالي.

ويعقد مكتب الممثل التجارى الأمريكى جلسات على مدى سبعة أيام للاستماع لشهادات من مصنعين وقطاعات أعمال أخرى من المرجح أن تتأثر باقتراح ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن جميع الجلسات السابقة أظهرت معارضة "هائلة" لزيادة الرسوم الجمركية من جانب مواطنين من جميع مناح الحياة ولكن هذا لم يحدث فرقا، وتابعت "يبدو أن البعض فى الولايات المتحدة يلوح بعصا الرسوم لتعزيز ما يطلق عليه (ميزة تنافسية صناعة)".

وأمس الجمعة، قال الاتحاد الوطنى للتجزئة فى الولايات المتحدة إن الرسوم المقترحة على السلع الصينية وتشمل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر يمكن أن تحمل المستهلكين فى الولايات المتحدة تكلفة إضافية 12.2 مليار دولار كل عام.

 


الحرب التجارية

الممثل التجارى الامريكى

العلاقات الصينية الامريكية

دونالد ترامب

الرئيس الصينى

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