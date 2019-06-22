سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 07:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة سعودية: يجب قطع أذرع إيران أولا

السبت، 22 يونيو 2019 06:28 م
صحيفة سعودية: يجب قطع أذرع إيران أولا الحوثيين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نددت صحيفة الرياض السعودية بالسلوك الإيرانى، وقالت فى افتتاحيتها، تحت عنوان " الأذرع أولاً"، "توالي الأحداث الخطيرة والمتسارعة في منطقة الخليج ينذر بتطورات الملف الإيراني وكيفية التعامل معه وفق خطط مرحلية.. متوسطة وطويلة المدى، هذا ما يبدو من خلال الأجواء المحيطة والتصريحات، خاصة الأميركية منها، التي أطلقها الرئيس ترمب وعزا فيها عدم توجيه ضربة فورية لإيران بعد إسقاط الطائرة المسيرة (درون) إلى أن الضربة كانت ستكون أقوى من مجرد إسقاط طائرة بدون طيار، وكان سينتج عنها خسائر بشرية مدنية، مما دعاه للعدول عنها قبل عشر دقائق فقط من توجيهها، مؤكداً زيادة العقوبات عليها، وفي ذات السياق أعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك عن أن تلك العقوبات سلاح فعال يؤتي ثماره، هذا الأمر يعطينا دلالة أن الإدارة الأميركية تحاول تجنب المواجهة العسكرية في الوقت الراهن دون أن تغلق بابها، بل جعلته موارباً تحسباً لحدوث أي تطورات".

 

وأضافت، على صعيد متصل بتلك التصريحات قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إن تحقيق السلام في اليمن ممكن، إذا توقفت إيران عن دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية بالأسلحة والصواريخ، التي تطلقها على الأراضي السعودية من الداخل اليمني.

 

وختمت أن "الولايات المتحدة لديها خيارات متعددة للتعامل مع الملف الإيراني، ومن أهمها قطع أذرعها في اليمن، لبنان، سورية، العراق، وتحييدها وعزلها عن مصدر تمويلها ودعمها في طهران، بهذا الإجراء ستنكمش إيران على نفسها ولن تجد من ينفذ لها أجندة الإرهاب خاصتها، وهو إجراء يحدّ من محاولات تلك الأذرع فك الخناق عن إيران كلما اشتد عليها، وهو إجراء من الممكن يعيد طهران إلى طاولة المفاوضات والقبول بنتائج مخرجاتها".


ايران

ترامب

السعودية

اذرع ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسقاط طائرة درون الأمريكية فى الخليج يشعل صحافة إيران.. والمتشددون يهللون

السبت، 22 يونيو 2019 04:05 م

فيفا يتضامن مع "النص الحلو" فى إيران.. الاتحاد الدولى يحذر طهران من حرمان المشجعات من حضور مباريات تصفيات مونديال 2022.. توقعات بفرض عقوبات.. وتنكر النساء بزى رجال حيلة للالتفاف على قوانين المرشد

السبت، 22 يونيو 2019 01:30 م

إصلاحى إيرانى يدعو لاستغلال حادث الطائرة المسيرة فى التفاوض مع أمريكا

السبت، 22 يونيو 2019 12:56 م

قائد بالحرس الثورى: اختراق مجالنا الجوى قد يكون خطأ فرديا من جنرال أمريكى

السبت، 22 يونيو 2019 11:49 ص

مسئول إيرانى: نمتلك وثائق تثبت انتهاك طائرة درون الأمريكية أجوائنا

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:46 ص

مراسل CNN يشير لخلاف بين ترامب وبولتون حول إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:00 ص

حرب طائرات أمريكية – إيرانية.. الحرس الثورى يسقط طائرة تجسس اخترقت مجاله الجوى.. والجيش الأمريكى ينفى تسيير طائرات فوق إيران.. أمين مجلس الأمن القومى الإيرانى: بلادنا خط أحمر.. والتوتر يشعل أسعار النفط

الخميس، 20 يونيو 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة