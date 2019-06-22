صحيفة روسية: احتمال شراء إيران لصواريخ "إس ــ 400" للتصدى لأمريكا

أ ش أ

أشارت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية، اليوم السبت، إلى أن إيران تفكر في شراء منظومة صواريخ " إس-400 " الروسية، موضحة أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية، علي شمخاني، الذي شارك مؤخرا في المنتدى الأمني بروسيا، تحدث عن هذا الأمر.

وتذكر الصحيفة أن شمخاني أكد أن بلاده تدرس إمكانية تعزيز نظام الدفاع الجوي بالإستفادة من الإمكانات الأجنبية، قائلا: "إن طهران على استعداد، إذا لزم الأمر، لإجراء محادثات مع روسيا بشأن منظومة إس-400".

ولم يستبعد الخبير في مركز الدراسات الأمنية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين، أن تبيع روسيا لإيران هذه المنظومة الصاروخية على اعتبار أن طهران حليفه لموسكو، على حد تعبيره.

ولكن بلوخين يقول في تعليقه للصحيفة الروسية: "يتعين في هذه الحالة الأخذ بعين الاعتبار بعض الاتفاقيات بين روسيا وإسرائيل، التي ترفض بشكل قاطع تزويد طهران بهذا السلاح". ويعتقد بلوخين أن مهاجمة واشنطن لطهران على وجه السرعة وكما حدث مع العراق هو احتمال ضعيف.