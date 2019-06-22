"صحة الغربية" ترصد مخالفات داخل 17 مستشفى تخصصى فى المحلة

الغربية - عادل ضرة

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، باشراف الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، حملات تفتيشيه مكبرة على 17 مستشفى تخصصى بمدينه المحلة الكبرى، للتأكد من ادارتها بتراخيص، ومتابعه اشتراطات مكافحة العدوى، استجابة لحملة " المحلة لازم تنضف"، بمشاركه الدكتور السيد قاعود مدير الإداره الصحية ثان المحلة، والدكتور فتحى فايد مسئول العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمحلة.

وقامت اللجنة بالمرور على17 مستشفى تخصصى بمدينة المحلة، ورصدت اللجنة عددا من التجاوزات والمخالفات منها عدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، وجود مخالفات بغرف العمليات، وعدم التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنه

وقامت اللجنة برصد تلك المخالفات، وإعداد تقرير لرفعه للواء هشام السعيد محافظ الغربية، لاستصدار القرار اللازم بشأنها.

كما تكثف اللجنة حملات المرور المراكز الطبية ومعامل التحاليل بمدينة المحلة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وإدارتها بترخيص من عدمه، ورصد مخالفات النفايات الخطره وتجهيزات غرف العمليات، والتأكد من توافر الأدوية داخل المستشفيات وصلاحيتها للاستخدام من عدمه.