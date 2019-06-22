سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 07:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الغربية" ترصد مخالفات داخل 17 مستشفى تخصصى فى المحلة

السبت، 22 يونيو 2019 07:18 م
"صحة الغربية" ترصد مخالفات داخل 17 مستشفى تخصصى فى المحلة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، باشراف الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، حملات تفتيشيه مكبرة على 17 مستشفى تخصصى بمدينه المحلة الكبرى، للتأكد من ادارتها بتراخيص، ومتابعه اشتراطات مكافحة العدوى، استجابة لحملة " المحلة لازم تنضف"، بمشاركه الدكتور السيد قاعود مدير الإداره الصحية ثان المحلة، والدكتور فتحى فايد مسئول العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمحلة.

 

وقامت اللجنة بالمرور على17 مستشفى تخصصى بمدينة المحلة، ورصدت اللجنة عددا من التجاوزات والمخالفات منها عدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، وجود مخالفات بغرف العمليات، وعدم التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنه

 

وقامت اللجنة برصد تلك المخالفات، وإعداد تقرير لرفعه للواء هشام السعيد محافظ الغربية، لاستصدار القرار اللازم بشأنها.

كما تكثف اللجنة حملات المرور المراكز الطبية ومعامل التحاليل بمدينة المحلة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وإدارتها بترخيص من عدمه، ورصد مخالفات النفايات الخطره وتجهيزات غرف العمليات، والتأكد من توافر الأدوية داخل المستشفيات وصلاحيتها للاستخدام من عدمه.


محافظ الغربيه

وكيل وزاره الصحه

اداره العلاج الحر

مستشفيات المحله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة