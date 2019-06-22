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شروط وإجراءات تسجيل جوازات الأجانب وفقاً للقانون.. تعرف عليها

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 ص
شروط وإجراءات تسجيل جوازات الأجانب وفقاً للقانون.. تعرف عليها جوازات سفر - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية تسجيل جوازات الأجانب، من قبل مصلحة الجوازت، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات والشروط التى يجب توافرها لتسجيل جوازات الأجانب.

أولاً: الإجراءات

1- التوجه لمصلحة الجوازات وطلب نموذج تسجيل أجانب.

2- كتابة بيانات وملئ الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وعنوان السكن المقيم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ وصول صاحب الشأن.

3- من يتخلف عن فترة التسجيل "7 أيام" يتم تحصيل رسوم مبلغ وقدره 135 جنيهًا.

4- يتم التسجيل بمعرفة قسم التسجيل أو أى قسم من أقسام الجوازات داخل جمهورية مصر العربية.

5- وضع خاتم المثلث بجوار خاتم الوصول بالجواز بمعرفة الموظف المختص.

 

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- أن يكون المتقدم للتسجيل أكبر من 16 سنة.

2- أن يكون جواز سفر أجنبي سارى.

 

ثالثًا: المستندات المطلوبة

1- أصل جواز السفر الأجنبي وصورة منه وصاحب الشأن.

2- استيفاء كارت التسجيل موضحاً به "الاسم - تاريخ الميلاد - الجنسية – عنوان السكن المقيم داخل جمهورية مصر العربية"


مصلحة الجوزات

الاحوال المدنية

تسجيل جوازات الاجانب

وزارة الداخلية

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