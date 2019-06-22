شروط وإجراءات تسجيل جوازات الأجانب وفقاً للقانون.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية تسجيل جوازات الأجانب، من قبل مصلحة الجوازت، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات والشروط التى يجب توافرها لتسجيل جوازات الأجانب.

أولاً: الإجراءات

1- التوجه لمصلحة الجوازات وطلب نموذج تسجيل أجانب.

2- كتابة بيانات وملئ الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وعنوان السكن المقيم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ وصول صاحب الشأن.

3- من يتخلف عن فترة التسجيل "7 أيام" يتم تحصيل رسوم مبلغ وقدره 135 جنيهًا.

4- يتم التسجيل بمعرفة قسم التسجيل أو أى قسم من أقسام الجوازات داخل جمهورية مصر العربية.

5- وضع خاتم المثلث بجوار خاتم الوصول بالجواز بمعرفة الموظف المختص.

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- أن يكون المتقدم للتسجيل أكبر من 16 سنة.

2- أن يكون جواز سفر أجنبي سارى.

ثالثًا: المستندات المطلوبة

1- أصل جواز السفر الأجنبي وصورة منه وصاحب الشأن.

2- استيفاء كارت التسجيل موضحاً به "الاسم - تاريخ الميلاد - الجنسية – عنوان السكن المقيم داخل جمهورية مصر العربية"