سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 11:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات فى مداهمات بالسحر والجمال

السبت، 22 يونيو 2019 11:29 ص
سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات فى مداهمات بالسحر والجمال مخدرات ـ أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن قطاع الأمن العام في ضبط 4 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم سلاح نارى وكمية من المواد والأقراص المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان - محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة سنتين وكفالة 7 آلاف جنيه فى قضية تبديد) لاتجاره فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته ( 50 جراما لمخدر الهيروين، سلاح أبيض "مطواة" ، هاتفى محمول ) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع .

ونجحت الجهود الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، فى ضبط ( عاطل مقيم بمنيا القمح بالشرقية ) أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته ( فرد خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار ) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع .

وتمكن الأمن العام من ضبط عاطل أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (30 جرام من مخدر الهيروين - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، فضلاً عن ضبط عاطل أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (25 قرصا لعقار الترامادول المخدر - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.


السحر والجمال

سلاح

مخدرات

خارجين عن القانون

مطلوبين امنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة