سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات فى مداهمات بالسحر والجمال

كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام في ضبط 4 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم سلاح نارى وكمية من المواد والأقراص المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان - محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة سنتين وكفالة 7 آلاف جنيه فى قضية تبديد) لاتجاره فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته ( 50 جراما لمخدر الهيروين، سلاح أبيض "مطواة" ، هاتفى محمول ) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع .

ونجحت الجهود الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، فى ضبط ( عاطل مقيم بمنيا القمح بالشرقية ) أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته ( فرد خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار ) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع .

وتمكن الأمن العام من ضبط عاطل أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (30 جرام من مخدر الهيروين - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، فضلاً عن ضبط عاطل أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (25 قرصا لعقار الترامادول المخدر - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.