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سقوط متهم بالنصب على مواطنين بحجة تسفيرهم للخارج بالغربية

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 م
سقوط متهم بالنصب على مواطنين بحجة تسفيرهم للخارج بالغربية المتهم
الغربية – عادل ضرة

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط متهم مقيم مركز شرطة سمنود، لقيامه بالنصب على شخص بحجة تسفيره للخارج وتوفير فرصة عمل له، مقابل حصوله على 3 آلاف دولار.
 
كان العميد أسامة حتاتة مدير فرع  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقى بلاغا من 3 مواطنين يتهمون شخصا مقيم دائرة مركز سمنود، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على  3 آلاف دولار من أصل مبلغ 9 آلاف دولار مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم.
 
وأكدت تحريات فرع الإدارة  العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المتهم المقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، والسابق اتهامه فى 7 قضايا "شيك، وتبديد" ومطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وتوفير فرصة عمل لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك، ومن بينهم المتقدمين بالبلاغ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه منهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

مباحث الاموال العامه

نصب

سمنود

الغربيه

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