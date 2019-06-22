سعر الدولار اليوم السبت 22-6-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 22-6-2019، طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.62 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71 جنيه للشراء.

16.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.