زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب غربى الصين ولا أنباء عن أى خسائر

أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني – في بيان اليوم - أن مركز الزلزال تم رصده مساء اليوم بالتوقيت المحلي لبكين على عمق 10 كيلومترات في محافظة "قونغشيان" بمدينة "ييبين" في مقاطعة سيتشوان.

وفي سياق منفصل، ذكرت سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين أن شخصين قتلا وفقد 4 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المقاطعة وتسببت كذلك في وقوع خسائر كبيرة في المحاصيل والبنية التحتية.

وأوضحت السلطات أن الأمطار الغزيرة تسببت في إتلاف 751 هكتارا من المحاصيل، وبلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 9ر14 مليون يوان (حوالي 2ر2 مليون دولار).