روسيا تطالب جورجيا بضمان سلامة الصحفيين والمواطنين الروس

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طلبت روسيا من جورجيا ضمان أمن وسلامة الصحفيين والمواطنين الروس بشكل عام على الأراضي الجورجية.

وذكر بيان مقتضب للخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تُطالب السلطات الجورجية بضمان الأمن غير المشروط لكل من الصحفيين الروس ومواطني الاتحاد الروسي في البلاد بشكل عام.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الروسية ستواصل مراقبة تطور الأحداث في جورجيا عن كثب.

وكانت أنباء أعلنت في وقت سابق عن مهاجمة طاقم قناة "روسيا 24" التلفزيونية في العاصمة الجورجية، حيث حاول المهاجمون الاعتداء بالضرب على مراسل ومصور القناة.