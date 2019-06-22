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رئيس وزراء اليابان يأمل بإحراز تقدم حول معاهدة السلام فى لقائه مع بوتين

السبت، 22 يونيو 2019 08:00 ص
رئيس وزراء اليابان يأمل بإحراز تقدم حول معاهدة السلام فى لقائه مع بوتين رئيس وزراء اليابان
أ ش أ

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 عبر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن الأمل بإحراز تقدم حول معاهدة السلام في الاجتماع المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين التي تستضيفها بلاده.
 
وقال رئيس الحكومة اليابانية - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "آمل أن يتم خلال حديثنا مع الرئيس بوتين، إحراز تقدم في المفاوضات بشأن إبرام معاهدة سلام". 
 
وأكد أن الجانب الروسي أعرب خلال الحوار الثنائي، عن قلقه إزاء مختلف جوانب التعاون العسكري الياباني الأمريكي ووجود القوات الأمريكية في اليابان.
 
وأضاف آبي: "نتفاوض مع روسيا، بناء على واقع أن هناك تحالفا بين اليابان والولايات المتحدة، وسنبذل الجهود لإيجاد طرق لحل القضايا الحالية".
 
وصرح الرئيس بوتين خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في 6 يونيو الجاري، أن المشاكل التي تعترض طريق التوصل إلى معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو ترتبط أيضا بالتعاون العسكري الأمريكي الياباني. مشيرا إلى الموقف الإيجابي لدى طوكيو تجاه نشر أنظمة أسلحة مختلفة على أراضيها، بما في ذلك الأنظمة الأمريكية.
 
وتتفاوض موسكو وطوكيو منذ عدة عقود بهدف التوصل إلى معاهدة سلام مؤجلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. والعقبة الرئيسية أمام ذلك هي الخلاف حول ملكية الجزء الجنوبي من جزر الكوريل. فبعد نهاية الحرب، تم دمج الأرخبيل بأكمله ضمن أراضي الاتحاد السوفيتي، لكن اليابان تطالب باسترجاع عدة جزر.

اليابان

معاهدة السلام

روسيا

بوتين

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