رئيس موزمبيق يشارك فى اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة

كتب إسلام سعيد

يشارك الرئيس "فيليب نيوسى" رئيس جمهورية موزمبيق، فى منتدى أعمال مصرى موزمبيقي فى أحد فنادق القاهرة، لبحث مجالات التعاون المشترك بين رجال أعمال مصريين ونظرائهم في موزمبيق.

وينظم المنتدى الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثماروالمناطق الحرة، ومسؤولين بوزارتى التجارة والاستثمار، وبعض رؤساء مجالس الأعمال.

وبحث رئيس موزمبيق مستقبل العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق، لاسيما فى مجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال، فضلاً عن تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي والصحة والاتصالات والنقل والمواصلات.