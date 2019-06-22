سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 05:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس موزمبيق يشارك فى اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة

السبت، 22 يونيو 2019 04:06 م
رئيس موزمبيق يشارك فى اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة الرئيس السيسى ورئيس موزمبيق
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشارك الرئيس "فيليب نيوسى" رئيس جمهورية موزمبيق، فى منتدى أعمال مصرى موزمبيقي فى أحد فنادق القاهرة، لبحث مجالات التعاون المشترك بين رجال أعمال مصريين ونظرائهم في موزمبيق.
 
 
وينظم المنتدى الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة محسن عادل الرئيس  التنفيذى لهيئة الاستثماروالمناطق الحرة، ومسؤولين بوزارتى التجارة والاستثمار، وبعض رؤساء مجالس الأعمال.
 
 
وبحث رئيس موزمبيق مستقبل العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق، لاسيما فى مجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال، فضلاً عن تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي والصحة والاتصالات والنقل والمواصلات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رئيس موزمبيق

مصر

افريقيا

صادرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خلال لقائه السيسى.. رئيس موزمبيق يبدى انبهاره بمصر وإنجازات الرئيس.. نيوسى يهنئ القاهرة بالافتتاح الأسطورى لـ أمم أفريقيا.. ويؤكد: نسعى لإقامة مشروعات مشتركة فى التعليم والنقل والمواصلات والاستزراع السمكى

السبت، 22 يونيو 2019 03:33 م

شاهد.. لحظة وصول رئيس موزمبيق إلى قصر الاتحادية

السبت، 22 يونيو 2019 02:28 م

رئيس موزمبيق يهنئ السيسي على النجاح المبهر لافتتاح بطولة أمم أفريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 02:13 م

رئيس موزمبيق: نشعر بالفخر لرئاسة مصر والسيسي للاتحاد الأفريقى

السبت، 22 يونيو 2019 02:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة