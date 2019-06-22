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رئيس موريتانيا يدعو الشعب للمشاركة بالانتخابات والحذر من اتباع الأجندات الخارجية

السبت، 22 يونيو 2019 02:20 م
رئيس موريتانيا يدعو الشعب للمشاركة بالانتخابات والحذر من اتباع الأجندات الخارجية الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز
أ ش أ

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حذر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز، اليوم السبت، من اتباع الأجندات الخارجية التى لا تخدم الأمن والاستقرار فى البلاد.

ودعا ولد عبدالعزيز - فى تصريح له بعد إدلائه بصوته فى نواكشوط بالانتخابات الرئاسية التى بدأت اليوم السبت ويتنافس فيها 6 مرشحين - الشعب الموريتانى إلى ضرورة الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس المناسب الذى سيحكم البلد بطريقة صحيحة ويوفر الأمن والاستقرار ويحافظ على الوحدة الوطنية.

وأكد ضرورة إدراك الموريتانيين لأهمية استتباب الأمن بعيدا عن خطابات التفرقة والعنف والعنصرية، لأنه بدون الأمن والاستقرار لا يمكن بأى حال من الأحوال تحقيق التنمية والازدهار، وقال ولد عبدالعزيز "إن بلدنا فوق كل شيء"، مطالبا الشعب الموريتانى بالحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى العشرية الماضية، مؤكدا أن القوات المسلحة الموريتانية وأجهزة الأمن ستحافظ على أمن واستقرار البلاد واستمرارها، وفى تحصين وترسيخ الديمقراطية فى البلاد.

 


الرئيس الموريتانى

الانتخابات الموريتانية

رئيس موريتانيا

محمد ولد عبد العزيز

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