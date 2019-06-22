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رئيس جمهورية موزمبيق يزور منطقة آثار الهرم ويلتقط الصور التذكارية

السبت، 22 يونيو 2019 08:03 م
رئيس جمهورية موزمبيق يزور منطقة آثار الهرم ويلتقط الصور التذكارية جانب من زيارة رئيس موزمبيق للأهرامات
كتب أحمد منصور

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زار الرئيس "فيليب نيوسى" رئيس جمهورية موزمبيق والوفد المرافق له، منطقة آثار الهرم عقب لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وتوقيع عددا من مذكرات التفاهم فى عدة مجالات اقتصادية وسياسية وتعاون زراعى.

 

وكان فى استقبال رئيس جمهورية موزمبيق أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل و منطقة البانوراما.

 

وأبدى الرئيس "فيليب نيوسى" إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات، كما حرص الرئيس والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية.

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رئيس جمهورية موزمبيق فى الأهرامات
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جانب من الزيارة للأهرامات

 

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جانب من زيارة رئيس جمهورية موزمبيق للأهرامات

 


الاهرامات

الهرم

موزامبيق

الاثار

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed Ashraf

دعاء

اللهم احمي بلادنا وبارك لنا فيها

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