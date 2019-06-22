رئيس جمهورية موزمبيق يزور منطقة آثار الهرم ويلتقط الصور التذكارية

كتب أحمد منصور

زار الرئيس "فيليب نيوسى" رئيس جمهورية موزمبيق والوفد المرافق له، منطقة آثار الهرم عقب لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وتوقيع عددا من مذكرات التفاهم فى عدة مجالات اقتصادية وسياسية وتعاون زراعى.

وكان فى استقبال رئيس جمهورية موزمبيق أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل و منطقة البانوراما.

وأبدى الرئيس "فيليب نيوسى" إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات، كما حرص الرئيس والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية.

رئيس جمهورية موزمبيق فى الأهرامات



جانب من الزيارة للأهرامات