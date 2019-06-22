رئيس البرلمان البروندى: مصر قدمت لأفريقيا والعالم افتتاحا مبهرا لكان 2019

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم السبت اRiverien Ndikuriyo، رئيس مجلس الشيوخ البوروندى والوفد المرافق.

فى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد العال برئيس مجلس الشيوخ البوروندى والوفد المرافق لسيادته ضيوفًا أعزاء فى بلدهم الثانى مصر، مشيرًا إلى العلاقات الراسخة والمستقرة بين مصر وبوروندي

وأشار عبد العال، إلى أن مصر دائما لديها الإرادة الصادقة فى التواصل الجاد والتعاون المثمر مع أشقائها فى القارة الأفريقية.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى تعدد مجالات التعاون والتلاقى بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وخاصة على الصعيد البرلمانى، مشددًا على حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، لتشمل كافة المجالات التنموية واستمرار مصر فى نقل الخبرات وبناء القدرات للكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية،

وأكد عبد العال، على دعم الدولة المصرية لجهود الاستقرار فى بوروندى فى كافة المحافل الدولية والإقليمية خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وكذا دعمها فى مجلس السلم والأمن الأفريقي.

من جانبه أعرب Riverien Ndikuriyo رئيس مجلس الشيوخ البوروندى عن فائق شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق منذ وصولهم بلدهم الثانى مصر، مقدمًا التهنئة للدولة المصرية على حفل الافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر فى نسختها الحالية، ومؤكدًا على خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.