سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان البروندى: مصر قدمت لأفريقيا والعالم افتتاحا مبهرا لكان 2019

السبت، 22 يونيو 2019 01:07 م
رئيس البرلمان البروندى: مصر قدمت لأفريقيا والعالم افتتاحا مبهرا لكان 2019 افتتاح أمم أفريقيا 2019
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم السبت اRiverien Ndikuriyo، رئيس مجلس الشيوخ البوروندى والوفد المرافق.

 

فى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد العال برئيس مجلس الشيوخ البوروندى والوفد المرافق لسيادته ضيوفًا أعزاء فى بلدهم الثانى مصر، مشيرًا إلى العلاقات الراسخة والمستقرة بين مصر وبوروندي

 

وأشار عبد العال، إلى أن مصر دائما لديها الإرادة الصادقة فى التواصل الجاد والتعاون المثمر مع أشقائها فى القارة الأفريقية.

 

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى تعدد مجالات التعاون والتلاقى بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وخاصة على الصعيد البرلمانى، مشددًا على حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، لتشمل كافة المجالات التنموية واستمرار مصر فى نقل الخبرات وبناء القدرات للكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية،

 

وأكد عبد العال، على دعم الدولة المصرية لجهود الاستقرار فى بوروندى فى كافة المحافل الدولية والإقليمية خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وكذا دعمها فى مجلس السلم والأمن الأفريقي.

 

من جانبه أعرب Riverien Ndikuriyo رئيس مجلس الشيوخ البوروندى عن فائق شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق منذ وصولهم بلدهم الثانى مصر، مقدمًا التهنئة للدولة المصرية على حفل الافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر فى نسختها الحالية، ومؤكدًا على خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.


على عبد العال

مجلس النواب

رئيس الشيوخ البورندى

بورندا

امم افريقيا

افتتاح امم افريقيا

كان 2019

حفل افتتاح بطولة امم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة