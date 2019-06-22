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خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وشركات "التموين" لزيادة معدلات الإنتاج

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 ص
خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وشركات "التموين" لزيادة معدلات الإنتاج مجمع استهلاكى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا بإعداد خطة لتطوير شركات الصناعات الغذائية لزيادة معدلات الإنتاج والعمل على تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة بجانب أيضا تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وتحويلها إلى سلاسل تجارية تنافس القطاع الخاص.

وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية قد عقدت اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة ومنها شركتي قها وإدفينا، بهدف تطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، وتعاظم دور الشركتين فى ظل تنامي السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين، ويهدف التطوير إلي تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

 

 


التموين

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تطوير المجمعات الاستهلاكية

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