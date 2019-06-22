خدمات جديدة بمستشفى بئر العبد بشمال سيناء للتسهيل على مرضى الكلى

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء،أعمال إنشاء مرافق خدمية جديدة للتسهيل على مرضى الكلى،وتحسين أداء العمل فى المستشفى.

وقال العميد ايهاب فرغلي رئيس مركز ومدينة بئر العبد،اليوم فى بيان له، انه قام بالمرور علي المستشفى لمتابعة الأعمال الخدمية الجديدة لافتا انها تتضمن بفتح الطريق وتجهيز المدخل بين المستشفي الجديد ومركز الغسيل الكلوي للتسهيل علي المرضي في الحركة والتنقل،وتركيب بوابة علي المدخل.

اضاف انه فى اطار جولته تفقد سير العمل فى مختلف الأقسام واطمئن على سير العمل ولم يتم رصد اى مخالفات ، وتم التنبيه باستمرار بذل الجهد لتطوير وتحسين اداء عمل المستشفى .

يذكر ان مستشفى بئر العبد المركزى تعد من أحدث المستشفيات فى محافظة شمال سيناء وتقدم خدماتها لأهالى مدينة وقرى بئر العبد والمسافرين على الطريق الدولى العريش القنطرة،وبدء تشغيلها بعد اعمال التطوير فى نوفمبر من عام 2017 ، وتضم المستشفى قسم الاستقبال والطوارئ،العيادات الخارجية،المعامل ، الاشعة،التعقيم المركزى،العلاج الطبيعي،الكلي الصناعي،العمليات بسعة 5 غرف عمليات و 7 آسرة إفاقة، العناية المركزة بسعة 29 سرير، لحضانات بسعة 8 حضانات،العناية المركزة أطفال بسعة 4 اسرة،المناظير الجراحية،النساء والتوليد،الاقسام الداخلية ،القسم الفندقي .