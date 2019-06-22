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خبراء أمريكيون: طهران تصعد هجماتها الإلكترونية ضد واشنطن

السبت، 22 يونيو 2019 07:00 م
خبراء أمريكيون: طهران تصعد هجماتها الإلكترونية ضد واشنطن هجمات الكترونية
أ ش أ

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قال خبراء أمريكيون في الأمن الإلكتروني، اليوم،السبت، "إن إيران صعدت هجماتها الإلكترونية ضد الحكومة الأمريكية والبنية التحتية الحرجة وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران".

 

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أن خبراء من شركتي (كراود سترايك) و(فاير آي) الأمريكيتين للأمن الإلكتروني أكدوا أن المخترقين الإيرانيين استهدفوا أجهزة حكومية، وكذلك قطاعات الاقتصاد والنفط والغاز الطبيعي بسلسلة من رسائل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.

 

وأضافت الصحيفة، نقلا عن تقرير لوكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية، أن كلا الجانبين الأمريكي والإيراني في حاجة ماسة لمعرفة ما يفكر به الآخر، مشيرة إلى أنه من المتوقع جدا أن يستغل النظام الإيراني كل الأدوات المتاحة لتقليل الشك حول الخطوة القادمة للولايات المتحدة الأمريكية.. ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء الأمريكيين لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كان المخترقون الإيرانيون تمكنوا من الولوج على أي من الشبكات الأمريكية المستهدفة.

 

ويأتي ذلك بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية بدون طيار، الخميس الماضي، لتخوض البلدان نزاعا حول موقع الطائرة لحظة إسقاطها، حيث تدعي طهران أنها كانت داخل المجال الجوي الإيراني، بينما تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية أنها كانت فوق مضيق هرمز في المجال الجوي الدولي.


امريكا

ايران

هجمات الكترونية

واشنطن

طهران

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