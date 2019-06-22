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حبس متهم بالاتجار فى العملة بقيمة 250 ألف دولار 4 أيام

السبت، 22 يونيو 2019 04:38 م
حبس متهم بالاتجار فى العملة بقيمة 250 ألف دولار 4 أيام حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 4  أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية.

 

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم مالك لإحدى شركات الاستيراد والتصدير شارك آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص مختلفين من عدة دول عربية مقابل قيامه بتصدير الأثاث للخارج، واستبدالها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهم تجاوزت ملايين الجنيهات، خلال الفترة من عام 2018 إلي عام 2019، وأنها طبقا للفحص المستندى قدرت بقيمة 250 ألف دولار أمريكى، ما يعادل 4 مليون ونصف جنية مصرى.


الاتجار فى العملة

التحقيق مع متهم

تجارة العملة

نيابة الاموال العامة

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