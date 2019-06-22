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حبس عاطل متهم بخطف فتاة والاعتداء عليها جنسياً بالطالبية

السبت، 22 يونيو 2019 04:52 م
حبس عاطل متهم بخطف فتاة والاعتداء عليها جنسياً بالطالبية خطف فتاة ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحب عاطل، لاتهامه باحتجاز فتاة، والاعتداء عليها جنسيا بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

 

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص باحتجازها، والاعتداء عليها جنسيا.

 

وذكرت الفتاة، أنها كانت تبحث عن عمل، وتقابلت مع المتهم بالقرب من ميدان الجيزة، فعرض عليها توفير فرصة عمل لها، واستدرجها لمنزله فى الطالبية، واعتدى عليها جنسيا، بعد احتجازها عدة أيام.

 

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


اعتداء جنسي

اغتصاب

خطف

هتك عرض

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