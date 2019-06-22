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حالات إغماء وتشنج عصبي للطلاب فى امتحان الفيزياء بعدد من المحافظات

السبت، 22 يونيو 2019 12:57 م
حالات إغماء وتشنج عصبي للطلاب فى امتحان الفيزياء بعدد من المحافظات لجنة - ارشيفية
وائل محمد - شريف الديب _ سارة الباز - فتحية الديب

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شهدت عدد المحافظات خلال امتحانات الفيزياء  إصابات متنوعة بين صفوف الطلاب سواء كانت حالات تشنج عصبي، أو حالات إغماء  

فى محافظة قنا أصيبت 4 طالبات أثناء تأديتهم امتحان الفيزياء داخل لجان متنوعة فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقت غرفة العمليات المركزية بقنا، اخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف 

بإصابة كلا من  الطالبة ايمان يحي عبد الفتاح 17سنة بحالة تشنجات عصبية بمدرسة أبو بكر الابتدائيه الشؤن وكذلك وجود حالتين لجنة مدرسة الشهيد وسام بمركز فرشوط الطالبة نورا منصور خليفة 18سنة هبوط، وكرستينا لطيف صدقى  18سنة اصيبت بحالة اغماء.

وفى مدرسة العبور الثانوية دشنا أصيبت الطالبة مرفت فوزي احمد 17سنة بهبوط عام، وياسمين محمد سعد الله 17سنة أصيب بهبوط وتم نقل الحالات للمستشفى لتلقى العلاج.

وفى محافظة الدقهلية أصيبت طالبة بحالة من التشنجات بلجنة  مدرسة الصفطاوي التابعة  لإدارة نبروة التعليمية، أثناء أداء امتحان الفيزياء، حيث تم نقل الطالبة ح ع ا إلى مستشفي نبروة المركزي وجاري تقديم الإسعافات الأولية لها

كما أصيب الطالب محمد بلجنة مجمع المسيري التابع لإدارة بلقاس التعليمية باشتباه جديري مائي وتم عزل الطالب عن باقي اللجنة، وتم عمل لجنة خاصة له.

وقد شهد لجنة مجمع اللون بأجا بعض المناوشات من الأهالي لمحاولة الغش للطلاب وتصد المراقبين لتلك المحاولات وتم استدعاء الشرطة لهم وتفريقهم عن محيط اللجنة.

فيما افاد مرفق إسعاف الشرقية بإصابة 9 طلاب بحالات إغماء  وإضرابات نفسية، أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، لمادتي الفيزياء والتاريخ،

وأوضح، أنه تم نقل 5 حالات بسيارات الإسعاف، إلي المستشفيات القريبة، و4 حالات رفضوا النقل فتم التعامل معاهم وإسعافهم باللجان.

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

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