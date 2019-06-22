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جورتسكايا .. قيثارة روسية حرمت من البصر فتغنت أمام المنتدى الأكبر فى موسكو

السبت، 22 يونيو 2019 12:24 ص
جورتسكايا .. قيثارة روسية حرمت من البصر فتغنت أمام المنتدى الأكبر فى موسكو جانب من المنتدى
رسالة موسكو: إنجى مجدى

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فى ختام المنتدى الثالث للابتكارات المجتمعية الذى تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، استعانت حكومة الإقليم بالفنانة الروسية الجورجية ديانا جورتيسكايا، وهى مغنية كفيفة تحظى بصوت قوى ومؤثر.

وبعد محاولات فشل متكررة فى مسابقات للغناء على مستوى وطنى، أخيرا استطاعت ديانا تمثيل دولة جورجيا فى مسابقة يوروفيجن التى أقيمت فى صربيا عام 2008،  وحصلت المغنية الشابة على عدة جوائز وتم تكريمها من قبل كل من الرئيس الروسى فلاديميو بوتين والرئيس الجورجى ميخائيل سكاشفيلي.

أحدثت ديانا زخما إعلاميا واسعا عام 2009 عندما رفضت السفارة البريطانية منحها تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة بسبب قانون قديم يتعلق برفض دخول فاقدو البصر ومنذ ذلك الحين تم تغييره.

كما أن المغنية الشابة وهى متزوجة من محامى شهير فى روسيا ولديها ابنا، قادت حملة توقيعات لدعم تحرك الرئيس بوتين لضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

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موسكو

روسيا

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مغنية

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