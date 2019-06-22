جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.. 8 مواد على نهاية الاختبارات

كتب محمود طه حسين

اقترب ماراثون امتحانات الثانوية العامة من الانتهاء، والذى انطلق 8 يونيو الجارى ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019، يتبقى 8 مواد فقط على نهاية الامتحانات المقرر لها 3 يوليو القادم.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم 26 يونيو الجارى امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، بينما يؤدون أيضا يوم 29 يونيو الجارى امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والإجتماع.

ويواصل طلاب الثانوية العامة وفق جدول الامتحانات أداء اختباراتهم حيث يؤدون يوم 1 يوليو القادم امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية ويختتم طلاب الشعبة العلمية امتحانات الثانوية العامة يوم 3 يوليو القادم بامتحان الجبر والهندسة الفراغية.