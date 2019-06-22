جامعة الزقازيق تستعد لتدريب طلاب الجامعات العربية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تستعد حالياً لاستقبال عدد 110 من طلاب الجامعات العربية للتدريب في جميع التخصصات بمختلف كليات الجامعة خلال يوليو المقبل، وذلك في إطار برنامج تبادل التدريب بين الجامعات العربية والذي ينظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لإتحاد الجامعات العربية ومقره عمان ـ الأردن .

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وممثل الجامعة بالمجلس العربي للتدريب أن جميع الكليات بالجامعة تعمل كخلية نحل من أجل توفير فرص التدريب في تخصصات الطب النووي، والإعلام والعلاقات العامة، والتدريب الرياضي، ومناهج وطرق التدريس، والفنون التشكيلية والموسيقى، والتمريض، والانتاج الحيواني، وطب الأسنان، والمحاسبة والتسويق والإدارة والاقتصاد، وعلوم التربة والمحاصيل الحقلية، وغيرها من مختلف التخصصات بالجامعة .

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه المعمل المركزي بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق عن بدء دورات تدريبية نوعية مكثفة على مدى يوم واحد لطلاب وخريجي كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطرى والزراعة للتدريب عمليا على أحدث الوحدات المتخصصة بالمعمل المركزى.

وصرح الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن من أهم أهداف القطاع هو معاونة الجامعة في القيام برسالتها سواء في مجال تعليم الطلاب وكذلك تدريبهم على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة ورفع كفاءتهم الانتاجية . وسوف يعمل القطاع خلال الفترة المقبلة الاستفادة القصوى من كافة الامكانيات المتاحة في مختلف كليات الجامعة و توجيه أنشطة الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقديم الخدمات والاستشارات الفنية في المجالات الصحية والزراعية وغيرها بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية التي تتبناها الدولة وفق استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 .