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تعرف على جهود الشرطة فى إزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات

السبت، 22 يونيو 2019 12:58 م
تعرف على جهود الشرطة فى إزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات حملة إزالة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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سعت الأجهزة الأمنية لتكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، خلال الفترة الماضية.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات من تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ "39" قرار إزالة لحالات تعدٍ على نهر النيل، بمحافظة المنيا، و"16" قرار إزالة لحالات تعدٍ متنوعة بمحافظة المنوفية، وتنفيذ "12" قرار إزالة لحالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ازالة نهر النيل

كفر الشيخ

تعدى على اراضى الدولة

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