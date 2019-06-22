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ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

السبت، 22 يونيو 2019 01:00 ص
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 7.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 531 مليون جنيه، أعقبه "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 33.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 157.2 مليون جنيه.
    
وجاءت فى المركز الثالث "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 9.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 129.6 مليون جنيه، ثم "إيديتا للصناعات الغذائية" بحجم تداول 6.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 123.8 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 31.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 117.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاءت "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 7.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 111.5 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 9.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 108.3 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 20.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 106.97 مليون جنيه، وفى التاسع "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 7.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 101.95 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 8.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 90.3 مليون جنيه.
 

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