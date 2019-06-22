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ترامب يعلن تأجيل حملات ترحيل المهاجرين لمدة أسبوعين

السبت، 22 يونيو 2019 10:12 م
ترامب يعلن تأجيل حملات ترحيل المهاجرين لمدة أسبوعين دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيؤجل حملات الترحيل الجماعى للمهاجرين التى كانت مقررة غدا الأحد، مشيرا إلى أنه سيسعى للتوصل إلى حل وسط مع زعماء الديمقراطيين حول قضايا الهجرة.

وقال ترامب فى تغريدة بعد ظهر اليوم، "بناء على طلب الديمقراطيين أجلت عملية (ترحيل) المهاجرين غير الشرعيين لمدة أسبوعين حتى نرى إن كان بوسع الديمقراطيين والجمهوريين الجلوس معا والتوصل إلى حل لمشاكل اللجوء"، وحذر ترامب قائلا إنه إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط فإن عمليات "الترحيل ستبدأ".

 

 


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ترحيل المهاجرين

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