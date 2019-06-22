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ترامب: عقوبات مشددة جديدة على طهران ستعلن يوم الإثنين المقبل

السبت، 22 يونيو 2019 09:25 م
ترامب: عقوبات مشددة جديدة على طهران ستعلن يوم الإثنين المقبل حسن روحانى الرئيس الأمريكى ودونالد ترامب
كتب أيمن رمضان

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي لكن اتفاق أوباما مهد لذلك، مشدداً على أنه سيوقع عقوبات مشددة جديدة على طهران  سيعلنها يوم الاثنين المقبل.

ووفق الأخبار العاجلة لفضائية "سكاى نيوز"، عربية، قال "ترامب"، إن العقوبات المفروضة على إيران تؤتي ثمارها.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، قد قال خلال حوار خاص لـ"سكاى نيوز"، إن إيران "تهدف للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على منعها من ذلك، من خلال فرض المزيد من العقوبات، والتي ستحرمها من نحو 50 مليار دولار.

وأوضح براين هوك، أن "سياسة البيت الأبيض تقضي بفرض المزيد من العقوبات لإحراز تقدم ضد النظام الإيراني"، وتابع:"إيران تقوم ببث العنف في الشرق الأوسط، والضغط الأميركي يهدف لحرمان النظام من الأموال التي يستخدمها في تمويل ميليشياته، كما أننا نريد أن يأتي النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق آخر، بدلا من ذلك الذي انسحبنا منه قبل سنة".

 


ترامب

ايران

عقوبات

اخبار عالمية

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