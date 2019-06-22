تحقيقات ابتزاز مهندس بصور فاضحة: ربة منزل استدرجته للرذيلة واتفقت على تصويره

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل استدراج 3 عاطلين وربة منزل لمهندس والاعتداء عليه، والتقاط صور فاضحة له؛ لسرقته بمنطقة بولاق الدكرور، ومساومته بتلك الصور.

تبين من خلال التحقيقات، أن المتهمة (ربة المنزل) استدرجت المجنى عليه عن طريق شبكة "الانترنت" وبعد محادثات طويلة بينهم، اتفقت معه على مقابلته مقابل ممارسة الرذيلة، واتفقت مع باقى المتهمين على الاعتداء عليه وتصويره عاريًا؛ لابتزازه وسرقته ماليًا.

وفى الموعد المتفق توجه المجنى عليه إلى المكان الذى حددته المتهم بمنطقة بولاق الدكرور، وفور دخوله المنزل، ونزع ملابسه، هجم عليه باقى المتهمين واعتدوا عليه بالضرب، وصوره عاريًا وسرقوا متعلقاته الشخصية ومبالغ مالية كانت بحوزته، وهددوه فى حالة الإبلاغ عنه بنشر تلك المقاطع المصورة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من مهندس زراعى، اتهم فيه 3 عاطلين وربة منزل، باستدراجه لشقة أحدهم، وتصويره عاريا، وسرقته بالإكراه، وتبين من خلال التحريات أن المتهمين استدرجوا المهندس عبر شبكة الإنترنت، بحجة ممارسة الرذيلة، ثم صوروه عاريا، واستولوا على متعلقاته، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.