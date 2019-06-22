تجديد حبس 3 متهمين بالتعدى على آخر بـ"شومة" فى التجمع 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بالتعدى على آخر فى التجمع الخامس، باستخدام شومة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين "أحمد. ح"، و "مازن. م"، و"نبيل. ر"، اعترفوا بالتعدى على المجنى عليه"" "سالم. م" بسبب مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة التجمع الخامس.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارًا من مستشفى التجمع الخامس، يفيد بوصول عاطل مصاب فى رأسه، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بالتعدى على المجنى عليه، لنشوب مشاجرة بينهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.