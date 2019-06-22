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تجديد حبس متهم لإتجاره بالعملة بقيمة 9 ملايين جنيه ونص مليون دولار 15 يوماً

السبت، 22 يونيو 2019 04:49 م
تجديد حبس متهم لإتجاره بالعملة بقيمة 9 ملايين جنيه ونص مليون دولار 15 يوماً حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات حبس متهم بالاشتراك مع شخصين آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وبالمخالفة لقانون البنك المركزى 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية .

 

التحريات الأمنية أن المتهم صاحب مكتبة بشرم الشيخ اشترك مع آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين 9 ملايين جنيه ونصف مليون دولار، خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2018، وأن الجهات الأمنية تعد تقريرها لتحديد قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم فى العملة.


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نيابة الاموال العامة

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