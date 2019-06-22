بريطانى انضم لداعش لـBBC: كنت عدوا لبلادى وكنت مستعدا لتنفيذ هجمات انتحارية

كتبت رباب فتحى

قال جاك ليتس، الذى غادر بريطانيا للالتحاق بتنظيم داعش وهو لا يزال مراهقا، إنه كان عدوا لبريطانيا، مضيفا فى حواره لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إنه كان على استعداد فى إحدى المرات لتنفيذ "هجوم انتحارى".

وأوضح موقع "بى بى سى عربى" أن اللقاء مع جاك ليتس أجرى فى 23 أكتوبر الماضى فى سجن تابع للقوات الكردية فى سوريا، لكن لم يكن من الممكن نشره قبل إدانة والديه بتهمة تمويل الإرهاب بعد اكتشاف أنهما كانا يرسلان الأموال له.

ولم تعلق وزارة الداخلية البريطانية على ذلك، لكنها قالت فى وقت سابق إنها تحاول منع مقاتلى التنظيم البريطانيين من دخول المملكة المتحدة.

ويعد هذا اللقاء الصحفى الرواية الأكثر دقة للسنوات التى قضاها الشاب البريطانى مقاتلا فى صفوف تنظيم الدولة فى سوريا. وقال ليتس إنه لم يكن يتحدث تحت الإكراه.