سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 10:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانى انضم لداعش لـBBC: كنت عدوا لبلادى وكنت مستعدا لتنفيذ هجمات انتحارية

السبت، 22 يونيو 2019 09:59 ص
بريطانى انضم لداعش لـBBC: كنت عدوا لبلادى وكنت مستعدا لتنفيذ هجمات انتحارية داعش وزعيم التنظيم
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جاك ليتس، الذى غادر بريطانيا للالتحاق بتنظيم داعش وهو لا يزال مراهقا، إنه كان عدوا لبريطانيا، مضيفا فى حواره لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إنه كان على استعداد فى إحدى المرات لتنفيذ "هجوم انتحارى".
 
وأوضح موقع "بى بى سى عربى" أن اللقاء مع جاك ليتس أجرى فى 23 أكتوبر الماضى فى سجن تابع للقوات الكردية فى سوريا، لكن لم يكن من الممكن نشره قبل إدانة والديه بتهمة تمويل الإرهاب بعد اكتشاف أنهما كانا يرسلان الأموال له.
 
ولم تعلق وزارة الداخلية البريطانية على ذلك، لكنها قالت فى وقت سابق إنها تحاول منع مقاتلى التنظيم البريطانيين من دخول المملكة المتحدة.
 
ويعد هذا اللقاء الصحفى الرواية الأكثر دقة للسنوات التى قضاها الشاب البريطانى مقاتلا فى صفوف تنظيم الدولة فى سوريا. وقال ليتس إنه لم يكن يتحدث تحت الإكراه.

داعش

بريطانيا

تمويل الارهاب

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة