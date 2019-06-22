انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع اليوم

كتب عز النوبى

تبدأ الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهوية، اليوم السبت، حملة جديدة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى متصدع.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لـ"اليوم السابع" إنه تم تجهيز حملة جديدة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وتم توفير اللقاحات اللازمة، وهناك تنسيق كامل مع المحافظين وعدة وزارات فى الحملة، كما سيتم عمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، فضلاً عن منع دخول الماشية للأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن التحصين.

وأوضحت أنه تم تجهيز جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة القومية لتحصين الماشية، مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة لحماية الماشية من الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين، وتتم حملة التحصين من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.