سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 03:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع اليوم

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 ص
انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع اليوم تحصينات الحمى القلاعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهوية، اليوم السبت، حملة جديدة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى متصدع.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لـ"اليوم السابع" إنه تم تجهيز حملة جديدة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وتم توفير اللقاحات اللازمة، وهناك تنسيق كامل مع المحافظين وعدة وزارات فى الحملة، كما سيتم عمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، فضلاً عن منع دخول الماشية للأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن التحصين.

وأوضحت أنه تم تجهيز  جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة القومية لتحصين الماشية، مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة لحماية الماشية من الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين، وتتم حملة التحصين من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.


حملة تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

الثروة الحيوانية

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالقليوبية22 يونيو

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:59 ص

السيطرة على عترتين جديدتين للحمى القلاعية للماشية وأنفلونزا الطيور

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:16 م

بيطرى الفيوم يستعد للحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:01 م

بيطري أسيوط يطلق حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:13 ص

بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية السبت المقبل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة