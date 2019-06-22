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انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمي القلاعية بإسنا حتي 6 أغسطس

السبت، 22 يونيو 2019 11:26 م
انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمي القلاعية بإسنا حتي 6 أغسطس الحملة القومية لتحصين الماشية أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد الرشيدي مدير الإدارة البيطرية بإسنا، أنه تم بدء فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية الوادي المتصدع، والمقرر إستمرارها حتي يوم 8 أغسطس المقبل، وذلك لحماية المئات من رؤوس الماشية من الأمراض بجنوب الأقصر.

وأضاف مدير إدارة إسنا البيطرية لـ"اليوم السابع"، أن حملة التحصين ضد الحمي القلاعية تأتي عقب القيام بفعاليات رش وتجريع المواشي بقري المدينة، موضحاً أنه أصدر تعليماته للوحدات البيطرية البالغ عددها 10 وحدات، للقيام بتشكيل لجان لرش وتجريع المواشي حيث تضم كل لجنة طبيب وعامل وسيارة محملة بموتور الرش، وذلك لمكافحة الطفيليات الخارجية للذباب والناموس والقراد ومقاومة الأمراض الجلدية مثل الفطريات والجرب.

وأوضح الدكتور محمد الرشيدي مدير الإدارة البيطرية بإسنا، أنه قبيل بدء الحملة نظمت المديرية حملات وندوات للمزارعين والسيدات والمربين للمواشي، فى إطار فاعليات حملة 100 مليون معلومة إرشادية التى تهدف لبث معلومات متعددة لخدمة المواطنين، وتناولت الندوات موضوع "مرض الحمي القلاعية" وطرق الوقاية منها، وأهمية اضافة بيكربونات الصوديوم الي ماء الشرب المقدمة للحيوان  بنسبة ٤% للقضاء علي الفيروس، واهمية عزل الحيوان المصاب، وطريقة الدفن الصحي للحيوان النافق.

 


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الحملة القومية لتحصين المواشي بالاقصر

الطب البيطري بالاقصر

حماية المواشي من الحمي القلاعية

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