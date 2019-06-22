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امرأه تقتل عشيقها بمساعدة زوجها بعد اكتشافه علاقتها الآثمة بالقناطر الخيرية

السبت، 22 يونيو 2019 12:41 م
امرأه تقتل عشيقها بمساعدة زوجها بعد اكتشافه علاقتها الآثمة بالقناطر الخيرية جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على ربه منزل وزوجها، لقيامهما باستدراج عشيقها بالاتفاق مع زوجها بعد اكتشاف علاقته الآثمة، وقتله وإلقاء جثته بنهر النيل تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد احمد عبد الحفيظ مأمور مركز القناطر الخيرية، بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل بناحية الجزيرة دائرة المركز، لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة ولم يعثر معه على أى أوراق تفيد فى تحديد شخصيته.

 

وعلى الفور تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وفى وقت لاحق حضر لديوان المركز زوجة المتوفى وشقيقيه وهم "ش.ح" 30 سنة، ربة منزل ومقيمة مدينة نصر، القاهرة، و"ك.ع"عامل، 35 سنة، ومقيم القاهرة، و"ع.ع.م"38 سنة، سائق، مقيم القاهرة

وقاموا بالتعرف على جثة المتوفى، وقرروا أنها لشقيقهم " م.ع. م" 37 سنة، سائق ومقيم مدينة نصر القاهرة.

 

وأفادوا بتغيب المتوفى عقب خروجه متوجهًا لعمله بتاريخ الأربعاء 15 مايو 2019، مستقلًا سيارته، وعدم قيامهم بتحرير محضر بذلك، وأنهم عثروا على سيارته بتاريخ 19 مايو 2019، متوقفه بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه.

 

وبالفحص والتحرى بمعرفة المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ن. م. ا" 36سنة، ربة منزل ومقيمة مدينة نصر، القاهرة، وزوجها"ش.خ"38سنه، تاجر ملابس وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، حيث قررت الأولى وجود علاقة عاطفية بينها وبين المجنى عليه منذ عدة اشهر وأثناء ذلك ساور زوجها ( المتهم الثانى ) الشك والريبة فى سلوكها لتعدد المكالمات الهاتفية لها، وعند مواجهتها بذلك أقرت له بتلك العلاقة، فعقد العزم على الانتقام والتخلص من المجنى عليه، وفى سبيل ذلك، طلب منها استدراجه بطلب حضوره لمسكنها لعدم تواجد زوجها، وعقب حضوره فوجئ بتواجد المتهم الثانى بالمنزل والذى قام بالإجهاز عليه مستخدمًا يده بكتم نفسه إلى أن توفى، ثم قام والأولى بنقل جثة المجنى عليه ووضعها بالحقيبة الخلفية للسيارة خاصته وقاما باستقلالها، وتوجها إلى الوراق بمحافظة الجيزة، وإلقاء الجثة بمياه نهر النيل، ثم قاما بترك السيارة بإحدى الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه.

 

بمواجهة المتهم الثانى أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5719 إدارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.

 


القناطر الخيرية

مدير امن القليوبية

اللواء رضا طبلية

قتل

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