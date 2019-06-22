اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ردود الأفعال العالمية حول افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، فى مصر، وتفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الموزمبيقى بقصر الاتحادية، وتوفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية.

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