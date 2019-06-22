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النيابة تحقق فى تهريب مستلزمات طبية عبر مطار القاهرة الدولى

السبت، 22 يونيو 2019 03:44 م
النيابة تحقق فى تهريب مستلزمات طبية عبر مطار القاهرة الدولى مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، التحقيق فى محاولة تهريب تهريب مستلزمات طبية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة انه إثناء قيام طبيب بإنهاء إجراءات وصولة للبلاد وبتفتيش حقائبه عثرت الأجهزة الأمنية على 1600 من الأجهزة والآلات والأدوات والمستلزمات الخاصة، بالأمراض الجلدية وإزالة الزوائد الجلدية، مخبأة بين طيات ملابسه.

 

وأضافت التحقيقات، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران القادمة من جوانزو، اشتبه مدير الحركة فى راكب قادم من الصين، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 1600 من الأجهزة والآلات والأدوات والمستلزمات الخاصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.


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