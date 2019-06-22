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المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة يعقد دورته الـ24 غدا بالجامعة العربية

السبت، 22 يونيو 2019 02:50 م
المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة يعقد دورته الـ24 غدا بالجامعة العربية جامعة الدول العربية - أرشيفية
أ ش أ

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يعقد المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة دورته الرابعة والعشرين غدا الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى بالسعودية، ويضم المكتب التنفيذى فى عضويته السعودية (رئيسا) والمغرب (نائبا) ومصر وليبيا وتونس والعراق والبحرين (أعضاء).

وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية - فى تصريحات اليوم السبت - إن المكتب التنفيذى سيناقش تحديث مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة المقدمة من وزارة السياحة فى مصر، والتى سبق أن أقرتها القمة العربية فى بغداد عام 2012، مشيرة إلى أن المجلس الوزارى العربى للسياحة ارتأى النظر فى تحديثها فى ضوء المتغيرات والتطورات السياحية العالمية.

وأضافت أن المكتب التنفيذى سيناقش أيضا تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضارى والثقافى فى الدول العربية، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة فى الدول العربية الذى انعقد بمكتبة الإسكندرية (11 ديسمبر 2018)، وتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة والمقدم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين، وبما يخدم أهداف المجلس الوزارى العربى للسياحة، وأنشطة العمل السياحى العربى المشترك .

وأوضحت أنه ستتم مناقشة عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الفنية للسياحة العربية ولجنة مختصين من مجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديات الأمن السياحى العربى وآليات المواجهة، لبحث تحديات الأمن التى تواجه السياحة العربية ودور الشرطة فى تأمين السياحة الوافدة إلى الدول العربية وبيان أهمية دور الإعلام الأمنى فى نشر الثقافة الأمنية فى المجال السياحي، إلى جانب المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية، والتى سبق أن وضعتها المنظمة العربية للسياحة ووافق عليها المجلس الوزارى العربى للسياحة بموجب قراره رقم 194 فى دورته (16) لعام 2013، وتضمن التحديث فى تلك المعايير إضافة بند يتعلق بالسلامة والاستقرار والأمن السياحى لما لهذا البند من أهمية فى مميزات وأولويات قطاع صناعة السياحة العربية.

وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة احتفالية مدينة الأحساء بالسعودية عاصمة السياحة العربية لعام 2019 ، والتى قامت بتنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، وسيقوم وفد المملكة المشارك خلال اجتماع المكتب التنفيذى بعرض مرئى موجز لفعاليات تلك الاحتفالية والرد على أى استفسارات فى هذا الشأن.

وسوف يصدر عن المكتب التنفيذى مشاريع قرارات بشأن تلك الموضوعات، ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس الوزارى العربى للسياحة فى دورته القادمة فى شهر ديسمبر القادم للنظر بشأنها.

 


المجلس الوزارى العربى للسياحة

الجامعة العربية

وزراء السياحة العرب

التراث الوطنى السعودى

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