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المتهم بسرقة موظف خليجى بأكتوبر يعترف: استوليت على النقود من حقيبته

السبت، 22 يونيو 2019 02:00 ص
المتهم بسرقة موظف خليجى بأكتوبر يعترف: استوليت على النقود من حقيبته متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بسرقة مبلغ مالى، من مسكن موظف يحمل جنسية دولة خليجية بمدينة 6 أكتوبر، أنه استغل عمله لدى الموظف كسائق، وثققته به، ومعاونته فى شراء المتطلبات الخاصة به، وانتهز فرصة صعوده لمسكنه، واستولى على النقود من حقيبة داخل الشقة.

وأضاف المتهم عقب القبض عليه، أنه ارتكب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وأنه خلال صعوده للشقة، لتوصيل بعض المتطلبات الخاصة بالموظف، عثر على النقود، واستولى عليها.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من موظف يحمل جنسية دولة خليجية، ويعمل بسفارة تلك الدولة، أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالى من الفيلا الخاصة به، على يد مجهول.

وبإجراء التحريات تبين للرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، أن السائق الخاص بالموظف وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن النقيب محمود خميس على، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالسرقة، فحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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