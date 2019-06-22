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الكرملين: المرسوم بشأن جورجيا هو فرض قيود على خلفية الأعمال المتطرفة

السبت، 22 يونيو 2019 05:41 ص
الكرملين: المرسوم بشأن جورجيا هو فرض قيود على خلفية الأعمال المتطرفة الكرملين
وكالات

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صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، امس الجمعة، بأن المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بجورجيا هي فرض قيود اضطرارية على خلفية الأعمال المتطرفة في تبليسي.
 
 وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": "هذه قيود اضطرارية فرضها الجانب الروسي، والغرض منها هو ضمان سلامة المواطنين الروس على خلفية الأعمال المتطرفة التي تجري الآن في جورجيا".
 
وأضاف بيسكوف، " حتى الـ8 من يوليو، ستنتهي فترة العدد الأكبر من الرحلات السياحية وسيكون المواطنون الروس قادرين على العودة إلى ديارهم".
 
وجاء في بيان الكرملين امس الجمعة: "الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما "حول إجراءات معينة لتوفير الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".
 
وأشار البيان إلى أنه بموجب المرسوم "الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة وهيئات سلطة الدولة للأقاليم الروسية والهيئات الحكومية الأخرى وهيئات الحكم الذاتي والشخصيات الاعتبارية والمنظمات والأفراد الخاضعة للتشريعات الروسية، يحظر ابتداء من 8 يوليو 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوي (بما في ذلك النقل التجاري) للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا".
 
واندلعت الاحتجاجات في تبليسي يوم أمس الخميس، بعد مشاركة الوفد الروسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية-الدولية الأرثوذكسية، التي عقدت في مبنى البرلمان، وجلوس رئيس الوفد الروسي، سيرغي غافريلوف، على مقعد رئيس البرلمان، وهو ما أثار احتجاجا من قبل المعارضة الجورجية.

الكرملين

فلاديمير بوتين

جورجيا

روسيا

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