القوات الخاصة الأفغانية تقتل 14 مسلحا من حركة طالبان شرق البلاد

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أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، أن القوات الخاصة قتلت 14 من مقاتلى طالبان خلال عملية فى مقاطعة غزنى شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن المصادر قولها، إن "القوات الخاصة نفذت العملية فى منطقة ده ياك المضطربة فى غزنى وقتلت 14 من مقاتلى طالبان، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن.

وفى الوقت نفسه، تقوم القوات الأفغانية بشكل روتينى بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة فى هذه المقاطعة، كما تقوم القوات الأمريكية بغارات جوية منتظمة فى المناطق المضطربة من البلاد لقمع حركة طالبان وغيرها من المتشددين المناهضين للحكومة.