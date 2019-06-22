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القبض على عاطل بحوزته 250 جرام هيروين قبل ترويجها بالمعصرة

السبت، 22 يونيو 2019 02:55 م
القبض على عاطل بحوزته 250 جرام هيروين قبل ترويجها بالمعصرة هيروين - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجح رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط عاطل  سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية سلاح بدون ترخيص أثناء استقلاله دراجة نارية ملكه وقيادته وبحوزته "ربع كيلو هيروين، 2 فرد محلى، 4 طلقات، 1300 جنيه وميزان حساس". 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم تحرير المحضر اللزم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.
 
 

تجارة المخدرات

مباحث المعصرة

عاطل يبيع مخدرات

امن القاهرة

هيروين

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