القبض على شخص لاتهامه بالنصب على صيدلى فى التجمع الخامس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من القبض على أفريقى نصب على صيدلى فى 85 ألف جنيه بمنطقة التجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت مع تفقد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتلاحظ لها وجود تجمع من الأهالى، وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة مدون عليه اسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورته (مزور) وبصحبته صيدلى حر.

وبمناقشة الأخير قرر بسابقة تعرفه على المتهم، عن طريق موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وأوهمه برغبة إحدى السيدات التى تقيم بالخارج فى تحويل مبلغ مالى قدره (2 مليون دولار) للتبرع به داخل البلاد، واستولى منه على مبلغ مالى قدره (85 ألف جنيه) على فترات بدعوى إنهاء إجراءات تلك الحوالة.

وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب فقام باستدراج المتهم لمحل الضبط والإمساك به.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بحيازته للكارنيه المضبوط بقصد النصب على المواطنين وإنفاقه المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.