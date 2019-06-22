سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب فى ميت غمر بالدقهلية لخلافات مالية

السبت، 22 يونيو 2019 12:43 م
القبض على المتهم بقتل شاب فى ميت غمر بالدقهلية لخلافات مالية حبس - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها من  ضبط مرتكب واقعة مقتل شاب بميت غمر بالدقهلية لخلافات مالية بينهما، وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل بلاغ  قدم لقسم شرطة ميت غمر بوفاة عامل يبلغ من العمر19 عام، إثر إصابته برش خرطوش بالبطن، وإتهام والده لأحد الأشخاص "محدد" بإرتكابه الواقعة، نظراً لوجود خلافات مالية بينهما.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم المشار إليه عامل مقيم بزفتى بالغربية، وأنه مختبئ بإحدى الزراعات المتاخمة لنهر النيل أمام محل إقامته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


بندقية خرطوش

الدقهلية

قتل شاب بالدقهلية

مديرية أمن الدقهلية

جريمة ميت غمر

جريمة قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس سائق قتل طفل عمره 3 سنوات بعد تعذيبه فى المنوفية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:19 م

القبض على عاطلين وراء قتل شاب لسرقته بمنشأة القناطر

الخميس، 20 يونيو 2019 11:12 م

القبض على سائق قتل ابن زوجته بعد تعذيبه فى المنوفية

الخميس، 20 يونيو 2019 08:10 م

النيابة تأمر بتشريح جثة مسن قتل على يد زوجة ابنه ببولاق

الخميس، 20 يونيو 2019 03:45 م

تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بـ15 مايو

الخميس، 20 يونيو 2019 02:35 م

إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل صديقه بسبب الصراع على فتاة فى حلوان

الخميس، 20 يونيو 2019 02:08 م

الإعدام لعامل قتل ربة منزل بمدينة نصر لسرقة "علبة سجائر وهاتف"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة