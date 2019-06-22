القبض على المتهم بقتل شاب فى ميت غمر بالدقهلية لخلافات مالية

كتب محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها من ضبط مرتكب واقعة مقتل شاب بميت غمر بالدقهلية لخلافات مالية بينهما، وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل بلاغ قدم لقسم شرطة ميت غمر بوفاة عامل يبلغ من العمر19 عام، إثر إصابته برش خرطوش بالبطن، وإتهام والده لأحد الأشخاص "محدد" بإرتكابه الواقعة، نظراً لوجود خلافات مالية بينهما.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم المشار إليه عامل مقيم بزفتى بالغربية، وأنه مختبئ بإحدى الزراعات المتاخمة لنهر النيل أمام محل إقامته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.