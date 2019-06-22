الصحفيون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام النقيب ضياء رشوان ومجلس النقابة

كتب محمد السيد

نظمت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، حفل حلف اليمين القانونى للصحفيين الجدد "تحت التمرين".

وردد الصحفيين الجدد اليمين وراء النقيب ضياء رشوان وفقا للمادة 74 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قائلين:"أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن، وأؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها".

شارك فى حفل حلف اليمين، ضياء رشوان نقيب الصحفيين وخالد ميرى رئيس لجنة القيد بالنقابة ومحمد شبانة السكرتير العام، ومحمود كامل وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد خراجة وحسين الزناتى وعمرو بدر ومحمد يحيى من أعضاء مجلس النقابة وأبراهيم ابو كيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق.