سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 07:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحفيون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام النقيب ضياء رشوان ومجلس النقابة

السبت، 22 يونيو 2019 07:51 م
الصحفيون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام النقيب ضياء رشوان ومجلس النقابة ضياء رشوان
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، حفل حلف اليمين القانونى للصحفيين الجدد "تحت التمرين".
 
 
وردد الصحفيين الجدد اليمين وراء النقيب ضياء رشوان وفقا للمادة 74 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قائلين:"أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن، وأؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها".
 
 
شارك فى حفل حلف اليمين، ضياء رشوان نقيب الصحفيين وخالد ميرى رئيس لجنة القيد بالنقابة ومحمد شبانة السكرتير العام، ومحمود كامل وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد خراجة وحسين الزناتى وعمرو بدر ومحمد يحيى من أعضاء مجلس النقابة وأبراهيم ابو كيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق.
 
 

نقابة الصحفيين

ضياء رشوان

الصحفيين

حلف اليمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر التشكيل الكامل لمجلس نقابة الصحفيين..ضياء رشوان رئيسًا للجنة التسويات.. محمد شبانة سكرتيرًا عامًا.. وخالد ميرى وكيلاً ورئيس لجنة القيد.. وهشام يونس أمين الصندوق.. والنقيب: أرفع شعار لم الشمل

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:09 ص

ضياء رشوان يطالب باستضافة مصر للمؤتمر العام القادم لـ"الصحفيين العرب"

الجمعة، 24 مايو 2019 03:46 م

ضياء رشوان يعلن زيادة الدعم السنوى لـ"الصحفيين العرب" إلى 2 مليون جنيه

الجمعة، 24 مايو 2019 01:28 م

ضياء رشوان ونقباء الصحفيين العرب يشاركون فى اجتماع أمانة الاتحاد بالقاهرة

الجمعة، 24 مايو 2019 11:49 ص

ضياء رشوان يعلن تطبيق زيادة بدل الصحفيين بدءًا من شهر مايو الحالى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة