سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

خلال امتحانات الثانوية العامة..

الصحة: قدمنا خدمة علاجية لـ564 طالبا فى سادس أيام امتحانات الثانوية العامة

السبت، 22 يونيو 2019 04:16 م
الصحة: قدمنا خدمة علاجية لـ564 طالبا فى سادس أيام امتحانات الثانوية العامة امتحانات - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحى لمتابعة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة لـ564 بلاغًا لحالات مرضية، خلال سادس أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

 

وكانت أغلب الحالات كانت تعانى من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقى الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوى وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.

 

وتم إسعاف 504 حالات فى مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 60 حالة للمستشفيات لتلقى العلاج، حيث تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لاتزال 4 حالات بالمستشفى تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

 

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، كما تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتًا إلى التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير مشرف طبى داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأى طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانويه العامه

الفيزياء 2019

امتحان الفيزياء 2019

امتحان التاريخ 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصادر: تحديد الأوائل ومراجعة نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع المقبل

السبت، 22 يونيو 2019 03:02 م

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول التاريخ والفيزياء.. طلاب العلمى: 90% من الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط و10% فقط للمتميز.. وتلاميذ اللغات يشكون من أخطاء "الترجمة".. واللجان الفنية: الأسئلة من الكتاب

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 م

التعليم تنفى تغيير رئيس لجنة لإجباره طلاب الثانوية على خلع أحذيتهم للتفتيش

السبت، 22 يونيو 2019 02:21 م

عمليات الثانوية العامة: ضبط 8 حالات غش بالمحمول بامتحان الفيزياء والتاريخ

السبت، 22 يونيو 2019 02:21 م

طلاب المدارس التجريبى واللغات يشكون وجود أخطاء فى ترجمة امتحان الفيزياء

السبت، 22 يونيو 2019 01:11 م

غدا.. فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

السبت، 22 يونيو 2019 12:31 م

ارتياح بين طلاب الثانوية لامتحان الفيزياء ويؤكدون: فى مستوى الطالب المتوسط

السبت، 22 يونيو 2019 12:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة