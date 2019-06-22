"الشباب والرياضة" تنظم اليوم حفل ختام دورة منحة "ناصر للقيادة الإفريقية"

كتبت أسماء نصار

تنظم وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، حفل ختام الدفعة الأولى من منحة "ناصر للقيادة الإفريقية"، التي أطلقتها الوزارة (مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو تحت رعاية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام ودعم الدولة للملف الإفريقي؛ تنفيذًا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذي شهد تمثيلًا مشرفًا لشباب الدول الإفريقية، وايمانًا منها بدور الشباب الإفريقي وأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إل تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وتُعد المنحة إحدى آليات تنفيذ مبادرة (1Million by2021) لتأهيل مليون شاب إفريقي بحلول عام 2021م، التي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والمؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة؛ بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية.