السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "سمير.م" 30 سنة مزارع بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز جرجا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019،ب دائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم، وبحوزته 43 شريطا من الأقراص المخدرة ترامادول، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.