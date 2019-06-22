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السجن 3 سنوات لمدير سابق بأحد المستشفيات بسوهاج لاختلاسه 3 ملايين جنيه

السبت، 22 يونيو 2019 05:40 م
السجن 3 سنوات لمدير سابق بأحد المستشفيات بسوهاج لاختلاسه 3 ملايين جنيه محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "فوزى.ر.أ" مدير عام سابق بأحد المستشفيات بالسجن 3 سنوات ورد المبلغ لاتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه بدلا من إيداعها بخزينة المستشفى بدائرة قسم أول.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين عمرو محمود على وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين  وطه حسين.
 
 
ترجع الواقعة إلى عام 2009 عندما كشفت مباحث الأموال العامة  بسوهاج قيام المتهم  باختلاس مبلغ 3 ملايين جنيه بدلا من إيداعها بخزينة المستشفى واستغلال المبلغ لحسابه الخاص والاستيلاء عليه وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض عليه وتمت إحالته الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

سوهاج

جنايات سوهاج

اختلاس

الاموال العامة

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