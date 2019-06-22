الحكم 3 سنوات لعاطلين لحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص فى المنوفية

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبة ناصر.ع، محمد.أ عاطلين بالسجن 3 سنوات وذلك لحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص بدائرة مركز قويسنا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشارين شريف كامل عادلى، وعلاء سمير حسن، ومحمد عبد العليم رضوان.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط كلا من ناصر.ع، محمد.أ وذلك لحيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.